Mann uriniert in Gebüsch, dreht später bei Polizeikontrolle völlig durch

Gegen 22.45 Uhr befand sich eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Kärnten am Parkplatz einer Fastfood-Kette in Klagenfurt. Die Beamten konnten beobachten, wie ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt auf den Parkplatz einbog, aus dem Fahrzeug ausstieg und in das dortige Gebüsch urinierte. Anschließend begab sich der 50-Jährige wieder zurück in sein Fahrzeug. Daraufhin wurde er von der Streife mehrfach zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle aufgefordert.

Kontrolle eskaliert, Polizist verletzt

In weiterer Folge legte der Mann den Retourgang ein und begann rückwärts zu fahren. Ein Polizeibeamter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich zwischen der geöffneten Fahrertüre und dem Fahrzeug. Aufgrund des Rückwärtsfahren wurde der Polizist beinahe durch die Fahrertüre niedergestoßen. Erst als das Fahrzeug gegen den dahinter parkenden PKW stieß, kam das Auto zum Stehen. Daraufhin haben die beiden Polizisten versucht, das Auto durch Abschalten des Motors zu stoppen. Sie wurden jedoch von dem 50-Jährigen aktiv aus dem Fahrzeug weggedrängt, wodurch einer der beiden Polizisten unbestimmten Grades verletzt wurde.

Auf der Flucht

Der 50-Jährige konnte vorerst mit seinem PKW flüchten. Die Zivilstreife nahm sofort die Nachfahrt auf. Durch eine sofort eingeleitete Funkfahndung konnte der PKW kurz darauf von einer Streife des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt angehalten werden. Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Einen Alkotest verweigerte der 50-Jährige. Er wird mehrfach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 07:25 Uhr aktualisiert