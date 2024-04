Kathi’s Stadl: Kiosk-Chefin übernimmt jetzt Bar in der Trattengasse

Veröffentlicht am 18. April 2024, 08:40 / ©5 Minuten

Katharina Hausmann ist keine Unbekannte, immerhin betreibt sie bereits seit Jahren gemeinsam mit ihrem Mann den Kiosk am Wasenboden. Nun will sie sich ein zweites Standbein aufbauen – und zwar in der Trattengasse. Im Mai eröffnet sie dort „Kathi’s Stadl“ und haucht damit der ehemaligen „Club Xtreme-Bar“ neues Leben ein.

Eröffnung am 3. Mai

Ansprechen will sie damit vor allem Fans der guten alten Zeiten: „Gespielt werden Schlager, Musik der 80er Jahre oder Italo-Hits“, erklärt Hausmann im Gespräch mit 5 Minuten. Geöffnet soll ihr „Stadl“ vorerst immer freitags und samstags zwischen 21 und 4 Uhr sein. Bis dahin muss aber noch einiges getan werden. Die Vorbereitung für den Eröffnungstag laufen bereits auf Hochtouren: „Es muss noch alles herausgeputzt werden für die hoffentlich zahlreichen Gäste, die uns ab Mai besuchen werden.“ Auch eine neue Außenbeschriftung müsse noch angebracht werden. Sie freut sich jedenfalls bereits und lädt alle ein, am 3. Mai 2024 vorbeizuschauen!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 08:42 Uhr aktualisiert