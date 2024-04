Sperre auf A10: Einsatzkräfte proben für den Ernstfall

Einsatzkräfte proben am kommenden Samstag in Einhausung Trebesing auf der A10 Tauernautobahn für den Ernstfall. An der Übung nehmen die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd, Trebesing, Eisentratten, Seeboden, Lendorf und Spittal an der Drau teil. Weiters die Rettungsdienste Spittal und Gmünd sowie die Autobahnpolizei Spittal. Die A 10 ist wegen dieser Übung ab 19 Uhr zwischen dem Knoten Spittal und der Anschlussstelle Gmünd in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 24 Uhr an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 09:54 Uhr aktualisiert