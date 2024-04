Bonus wird erhöht: Diese Steirer bekommen jetzt 500 Euro

186.358 Haushalte in der Steiermark haben in den vergangenen Monaten 400 Euro Wohn- und Heizkostenzuschuss des Bundes erhalten. Dieser Betrag wird nun nochmals um 100 Euro aufgestockt. Allen Bezieherinnen und Bezieher, die bereits die 400 Euro bekommen haben, wird diese Zuzahlung auf das angegebene Konto automatisch überwiesen. Das geht aus dem heutigen Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus hervor.

Wer den Bonus bekommt

„Wir freuen uns, dass wir mit diesem weiteren Schritt mit den zur Verfügung gestellten Mitteln des Bundes die Steirerinnen und Steirer unterstützen können”, betont die Landesregierung. Anspruchsberechtigt waren Bezieherinnen und Bezieher von Sozial- oder Wohnunterstützung beziehungsweise jene Haushalte in der Steiermark, die ein Jahresnettoeinkommen von 40.045 Euro nicht überschritten haben, das sind in Summe rund 400.000 Betroffenen in der Steiermark.

LH Christopher Drexler, Soziallandesrätin Doris Kampus, STVP-Klubobfrau Barbara Riener und LH-Stv. Anton Lang (v.l.): 100 Euro gibt es zusätzlich für alle Bezieherinnen und Bezieher des Wohn- und Heizkostenzuschusses des Bundes.

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Wir haben den Kampf gegen die Teuerung von Anfang an aktiv aufgenommen. Gemeinsam werden wir auch weiter unterstützen, weil das Leben in so vielen Bereichen um so viel herausfordernder und teurer geworden ist. Es ist unsere Aufgabe, weiterhin alles zu unternehmen, damit keine Steirerin und kein Steirer zurückgelassen wird. Mit der heute beschlossenen Erhöhung wirken wir der Teuerung ein weiteres Stück weit entgegen und greifen jenen unter die Arme, die es am dringendsten brauchen.”

