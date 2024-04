Villacher Bankberater: Polizei gründet jetzt eigene Sonderkommission

Veröffentlicht am 18. April 2024, 12:26 / ©fotolia.com

Die Polizei gründete nun eine eigene Sonderkommission, die den Fall bearbeiten und klären soll. Denn es gibt viel zu klären, jetzt ist auch die Arbeit von Graphologen gefragt. Prett: „Viele meiner Klienten behaupten, dass ihre Unterschriften gefälscht wurden. Da muss natürlich nun ein Fachmann ran. Es gibt Unterlagen, wo meine Klienten bestätigen, dass ihre Veranlagung hochspekulativ sei und auch ein Totalverlust nicht auszuschließen ist. Sie sagen, das haben sie nie unterschrieben.“

Fall zieht immer weitere Kreise

Dazu kommt – wenn man sich mit der betreffenden Veranlagung beschäftigt – dass sie total konservativ ist. Prett: „Da ist im einen Fall lediglich eine Marge von einem Prozent zu erwarten gewesen. Von hochspekulativ also weit weg.“ Prett ist nicht der einzige Anwalt in Villach, bei dem sich Opfer des in Haft befindlichen Verdächtigen, für den die Unschuldsvermutung gilt, meldeten. Wie berichtet, ist auch Hans Gradisching einer der Anwälte, bei dem sich angebliche Opfer meldeten.

Eigene Sonderkommission

Den erhebenden Beamten der Villacher Polizei dürfte die Arbeit inzwischen über den Kopf gewachsen sein. Dort wurde jetzt ein Soko-Wertpapier gegründet und die Zahl der Beamten aufgestockt. Rätselhaft ist weiter, wo das viele Geld geblieben ist. „Bei mir wird man nichts finden, weil ich nichts Unkorrektes getan habe“, versicherte der Banker immer wieder in einem Gespräch mit 5 Minuten kurz vor seiner Verhaftung. Die Gerichtsverhandlung, die möglicherweise noch heuer stattfinden wird, könnte spannend werden.