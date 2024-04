Wieder in Freiheit: Polizei rettet Turmfalkenweibchen

Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 18. April, fanden die Polizisten aus Arnoldstein ein offensichtlich flugunfähiges Turmfalkenweibchen. Die Beamten retteten es und brachten es zur Adlerwarte Landskron.

Happy End

Wie die Kärntner Polizei in einem Posting erzählt, nahm die Geschichte für das Turmfalkenweibchen ein gutes Ende: „Bereits kurz später hatte sich der Greifvogel in der Obhut von Franz Schüttelkopf wieder erholt und so konnte er direkt bei der Polizeiinspektion wieder in die Freiheit entlassen werden.“