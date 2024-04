Innovative Bauweise: Neun neue Bäume am Grazer Lendplatz

Jetzt sind sie da, die neuen Bäume am Lendplatz! Dazu wurden neun Baumstandorte grundlegend saniert und erstmals in Graz innovative Geozellen und Sickerzeilen verwendet, sowie das bewährte Stockholm-Baumsubstrat eingesetzt. So kann der gut durchwurzelbare Untergrund mit Bodenbelag bis nahe an den Baum gepflastert werden, ohne dass dies den Bäumen schadet. Der Untergrund verdichtet somit nicht und die Wurzeln haben immer genug Luft zur Verfügung. Gleichzeitig sind die Baumstandorte versickerungsfähig – angrenzendes Oberflächenwasser versickert direkt bei den Bäumen und steht ihnen für ihr Wachstum zur Verfügung. So kann auch das Kanalsystem entlastet werden.

Das Ausmaß des verfügbaren Wurzelraums ist nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr sichtbar. Unterirdisch erstreckt sich ein optimal durchwurzelbarer Bereich von rund vier mal vier Metern Fläche auf rund 1,2 Meter Tiefe, jedem Baum stehen so zum Start um die 20m³ Wurzelraum zur Verfügung. Übrigens kann man für diese Bäume auch Premium-Baumpatenschaften übernehmen