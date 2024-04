Galadinner: Kulinarischer Abschlussabend in Bad Gleichenberg

Die geladenen Gäste versammelten sich nach einem traditionellen Tee-Empfang im mit roten Laternen und chinesischen Glückssymbolen dekorierten Bankettsaal, wo sie vom Leiter des Konfuzius-Instituts Graz, Dr. Wan Jie Chen begrüßt wurden. Es folgten Eröffnungsworte von Mag. Peter Kospach, Direktor der Tourismusschule Bad Gleichenberg, Martina Sonnleitner, Bereichsleiterin Tourismus & Lebensmittelgewerbe am WIFI Steiermark, Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark, sowie von Dr. Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, und Prof. Chongling Huang, Leiterin der Bildungsabteilung der Botschaft der VR. China in der Republik Österreich.

Das Menü war eine Ode an die Vielfalt der chinesischen Küche und begann mit vier kalten Vorspeisen aus unterschiedlichsten Regionen Chinas. Es folgten acht Hauptgänge wie etwa Gong Bao-Hühnchen, hausgemachter gefüllter Tofu oder Austern-Omelett. Jedes Gericht war bis ins Detail perfekt zu- und aufbereitet und präsentierte so die vielfältigen Aromen und Texturen, für die die chinesische Küche bekannt ist. Abgeschlossen wurde das Menü mit einer warmen, aber süßen Suppe sowie Obstplatten als Dessert. Während die rund 100 Gäste die Speisen genossen, wurden sie von musikalischen Darbietungen auf der Pipa, einer viersaitigen chinesischen Laute, der Guzheng, einer traditionellen Zither, sowie der Erhu, einer zweisaitigen chinesischen Geige, unterhalten.

Acht Schätze der chinesischen Küche

Nachdem die Kursteilnehmer nach dem schriftlichen Test am Vormittag auch den Nachmittag und Abend über in der Küche ihr Können unter Beweis gestellt hatten, wurde ihnen das Zertifikat für den Kochkurs feierlich überreicht. Mit dem Galadinner, das als praktischer Prüfungsteil den Kochkurs abschloss, hatten die Kochschüler bewiesen, dass sie mit Hingabe und Leidenschaft sowie neu gewonnenen Fähigkeiten die acht Schätze der chinesischen Küche beherrschen. Der Kochkurs sowie die Abschlussveranstaltung waren ein erfolgreiches und einzigartiges Projekt in Europa, dass durch die Kooperation des Konfuzius-Instituts an der Uni Graz mit dem WIFI Steiermark, der Shanghai Gastronomy Association und der Shanghai Food Science and Technology School erstmalig umgesetzt werden konnte.