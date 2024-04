Kran im Einsatz: Spektakuläre Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall

Die Freiwilligen Feuerwehren Kainbach bei Graz und Rinnegg mussten am Mittwoch zu einem Unfall auf der Rinneggerstraße ausrücken. Ein Auto war dort von der Fahrbahn abgekommen. „Ein neuer Einsatz, eine neue Herausforderung! Aufgrund der erweiterten Einsatzmöglichkeiten des Krans an unserem WLF-K wurden wir am Nachmittag alarmiert, um die Freiwillige Feuerwehr Rinnegg zu unterstützen“, teilen die Einsatzkräfte der FF Kainbach bei Graz mit. Die FF Rinnegg sicherte das instabil stehende Fahrzeug ab und baute einen Brandschutz auf. Mit vereinten Kräften konnte das Auto per Kran rasch geborgen werden.