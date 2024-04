Regen und Sonnenschein: Wetterchaos am Freitag in der Steiermark

Am Freitagvormittag zeigt sich im Süden sonniges Wetter, während in der Obersteiermark die Wolken zunehmen. Am Nachmittag können vereinzelt Regenschauer auftreten, vor allem im Norden verstärkt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad Celsius, mit leichtem Frost am Morgen, besonders im Südosten, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.