„Mama geht tanzen“ kommt in bekannten Grazer Club

Nach dem Konzept der MAMAGEHTTANZEN-Reihe, das in verschiedenen deutschen Städten sowie Wien etabliert wurde, wird diese Veranstaltung nun auch in Graz angeboten. Die Gründerinnen Andrea und Anna, selbst zweifache Mütter aus Wuppertal, hatten die Idee, eine After-Care-Party für Mütter zu schaffen, die bereits um 20 Uhr beginnt und um 23 Uhr endet – perfekt abgestimmt auf das Familienleben.

Gastgeber ist das „Kottu“

Am 25. Mai wird im „Kottulinsky“, welches sich inmitten des Univiertels befindet, Premiere in Graz gefeiert. „Das ist eure Chance, euch mal für ein paar Stunden eine Auszeit vom Mama-Alltag zu nehmen und zu mamafreundlichen Zeiten (von 20 bis 23 Uhr) so richtig abzufeiern. Tanzt euch durch den Abend und fühlt euch einfach gut! Drei Partystunden – nur für euch, eure Freundinnen, gute Musik und die Tanzfläche“, so präsentieren die Veranstalter bereits einen ersten Vorgeschmack auf Facebook.