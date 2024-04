Günstiges wohnen in der Steiermark: So entwickeln sich Immobilienpreise

Regional betrachtet fällt die Preisentwicklung höchst unterschiedlich aus. Am günstigsten sind Baugrundstücke im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (53,70 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von der Südoststeiermark (55,10 Euro) und von Murau (65,36 Euro). Am teuersten sind Baugründe dagegen in Graz (376,64 Euro), gefolgt von Graz-Umgebung (170,23 Euro). Bei neuen bzw. gebrauchten Eigentumswohnungen heißen die Preissieger Murtal (2.062,09 bzw. 986,94 Euro pro Quadratmeter) bzw. Voitsberg (2.134,14 Euro) und Murau (1.021,35 Euro). Am oberen Ende der Preistabelle findet man hier jeweils wieder die Landeshauptstadt mit einem Durchschnittspreis von 3.897,51 Euro pro Quadratmeter bei Erstbezug beziehungsweise 2.310,36 Euro pro Quadratmeter bei gebrauchten Immobilien. Beim Mietzins dagegen schwankt der durchschnittliche Quadratmeterpreis zwischen 6,04 Euro (Murau/Murtal) und 9,81 Euro (Graz).

Billigere Mieten für Geschäftslokale

Die Preise für Betriebsgrundstücke sind 2023 – mit Ausnahme von Murtal (+10,92 Prozent), Leibnitz (+9,48 Prozent) und Graz-Umgebung (+ 8,51 Prozent) – ebenfalls vergleichsweise moderat gestiegen. In Leoben (-1,74 Prozent) und Weiz (-4,42 Prozent) sind diese sogar gesunken. Ähnliches gilt auch für Büroflächen, für die man in Leoben (-2,42 Prozent), Weiz (-1,38 Prozent), Murau (-0,72 Prozent) und Murtal (-0,18 Prozent) statistisch gesehen weniger bezahlen muss als im Jahr zuvor. Ein noch größeres Minus verzeichnen viele Regionen bei den Mieten für Geschäftslokale, am deutlichsten sind diese in Graz (-5,85 Prozent), Murtal (-5,42 Prozent) und Deutschlandsberg (-4,43 Prozent) gesunken. Größere Zunahmen verzeichnen hier lediglich Murau (+8,39 Prozent), die Südoststeiermark (+4,96 Prozent), Leibnitz (+4,55 Prozent) und Weiz (+4,35 Prozent).

Wohnungsmarkt behält stabiles Niveau

Fazit von Gerald Gollenz: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Wohnungsmarkt in der Steiermark trotz vieler Herausforderungen auf einem nach wie vor stabilen Niveau agiert. Immobilien wurden und werden nicht billiger, allen anderen Umfragen zum Trotz. Denn Angebotszahlen – und das sieht man nach unserer Auswertung deutlich – geben den realen Markt nicht wieder, genauso wenig wie beispielsweise Forderungen nach einer Mietzinsobergrenze oder eine dadurch subjektiv wahrgenommene vermeintliche Enormteuerung. Diese hat faktisch nicht stattgefunden! Wir sehen bei den Mietpreisen zwar Anpassungen nach oben, diese liegen aber unter der allgemeinen Teuerung. Was Kaufimmobilien anbelangt, gehen wir durch die sinkenden Neubauzahlen der gewerblichen Immobilienwirtschaft und dem dadurch abnehmenden Angebot in den kommenden Jahren von spürbaren Preisanstiegen aus. Jetzt zu kaufen oder zu sanieren ist also sicherlich ratsam“, rät der Obmann abschließend.