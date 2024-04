Kostenlose Hebammensprechstunde in Graz

Veröffentlicht am 19. April 2024, 10:15 / ©Institut für Familienförderung/ Ramona Heim

Hast du Fragen zu Wochenbett, Ernährung, Stillen, Säuglingspflege, Beikost, Abstillen und vieles mehr? In der kostenlosen Hebammesprechstunde am 29. Mai werden alle Fragen zu diesen Themen beantwortet. Die erfahrene Hebamme, Antonia Schwarz, unterstützt frisch gebackene Eltern dabei, ihren eigenen Weg als Familie zu finden und gibt praktische Tipps für einen gelingenden Alltag mit Baby. Als Fachperson von der Schwangerschaft bis ins erste Lebensjahr kann sie Mythen aufklären und dabei helfen, die Masse an Informationen einzuschätzen und auf die eigene Situation umzulegen.

Themen, die behandelt werden:

Babypflege

Gesunder und sicherer Babyschlaf

Bedürfnisse des Babys erkennen und darauf reagieren

Ernährung: Stillen, Fläschchen, Beikost im ersten Lebensjahr