Mit Laib und Seele: Kärntner Bäckerlehrlinge zeigten hohes Niveau

Die juniorSkills der Kärntner Bäcker waren heuer eindeutig in weiblicher Hand: Acht junge Damen und drei junge Herren kämpften um den Landessieg. Ihre Aufgabe war vielfältig: Der Bäckernachwuchs musste unter anderem Striezeln flechten und backen sowie Brot, Semmeln, Plundergebäck und Brezen herstellen. Die Fachjury, bestehend aus den Bäckermeistern Alexander Puckl und Wolfgang Reinwald, bewertete neben Aussehen und Geschmack auch die Arbeitsweise der Lehrlinge. Alle elf Teilnehmer lieferten ein hohes Niveau ab, sagt Martin Vallant, Innungsmeister der Bäcker in Kärnten: „Ich bin beeindruckt, was die Fachkräfte der Zukunft heute bei den juniorSkills geleistet haben. Alle elf haben in kürzester Zeit insgesamt mehr als 1.500 Backwaren hergestellt. Ich war wirklich beeindruckt, wie die Lehrlinge gearbeitet haben.“

Weibliches Siegespodest Platz und Landessiegerin: Larissa Oberegger, Lehrbetrieb Florian Jury, Gmünd Platz: Laura Daniel, Bäckerei Wienerroither GmbH, Pörtschach Platz: Carmen Viktoria Mattl, Hecher GmbH, Wolfsberg

Gebäck gespendet

Das im Wettbewerb hergestellte Gebäck wurde gespendet. „Uns sind nicht nur gesunde Zutaten wichtig, sondern auch ein nachhaltiger Umgang im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung“, so Vallant abschließend.