Töchtertag: Schülerinnen schnuppern in Klagenfurt Magistratsluft

Heuer nahmen insgesamt 79 Schülerinnen aus der MS Annabichl und der MS St. Ursula am Töchtertag teil. Vorgestellt wurden die Abteilungen Stadtplanung, Klima & Umweltschutz, Entsorgung, Vermessung & Geoinformation sowie Feuerwehr. Dabei erwartete die Schülerinnen ein Mix aus Informationen, Hintergrundwissen, Einblicken und Workshops sowie Präsentationen. Bei der Feuerwehr wurden zum Beispiel die Atemschutzwerkstätte und Leitstelle vorgestellt, in der Kläranlage wurde die richtige Mülltrennung erklärt und mit der Abteilung Klima- und Umweltschutz wurde das Europaschutzgebiet Lendspitz erkundet.

Vielfältige Möglichkeiten im Magistrat

„Der Töchtertag ist eine wundervolle Möglichkeit, den Schülerinnen zu zeigen, wie abwechslungsreich und spannend die Berufe im Magistrat sind. Bereits in der Schulzeit haben die Mädchen somit die Möglichkeit, sich über ihre späteren Laufbahnen Gedanken zu machen“, so Bürgermeister Christian Scheider. Durchgeführt wurde der Töchtertag von der Stadt Klagenfurt, in Zusammenarbeit mit dem Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen sowie dem Verein EqualiZ.