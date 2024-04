Nachbarin fast angezündet: Jetzt packt Zeuge aus

Der Jogger war eingeschritten, als der Mann am Donnerstag, dem 18. April, gegen 10.30 Uhr in einem Stiegenhaus eines Wohnhauses dabei war, seine Nachbarin mit einem Holzstock niederzuschlagen, mit Benzin zu übergießen und anzuzünden.

Jogger eilte zu Hilfe

„Er gab an, für einen Marathon zu trainieren und sich deswegen im Bereich der Einsatzörtlichkeit aufgehalten zu haben“, berichtete Polizeisprecher Mattias Schuster in Berufung auf die Aussagen des Mannes am Freitag. Mit weiteren Details zur Identität des Zeugen hielt sich die Polizei bedeckt. Der Jogger sei jedenfalls dann auf die Hilferufe der Frau aufmerksam geworden und habe dem Tatverdächtigen den Holzstock entreißen können, so Schuster. Auslöser für die Eskalation dürfte eine Lärmanzeige der Frau gegen den bereits amtsbekannten Mann gewesen sein.

Frau konnte flüchten

Das Opfer erlitt multiple Prellungen am ganzen Körper, der Nachbarin gelang jedoch die Flucht. Der Verdächtige schloss sich indessen in seiner Wohnung ein. Nach gewaltsamer Öffnung der Tür durch die Polizei und die Berufsfeuerwehr stürmten WEGA-Beamten die Wohnung in dem Mehrparteienhaus.

Explosion: Mann (49) in Flammen

Der Verdächtige dürfte währenddessen einen Suizidversuch* begangen haben. In der Wohnung fanden sie den Mann mit Verletzungen im Kopf- und Halsbereich und einem Messer in der Hand und die verschütteten Reste der Flüssigkeit. Es kam zu einer Explosion, der 49-Jährige stand von den Beinen an in Flammen. Laut Feuerwehr rannte er danach ins Freie, wo er von den Einsatzkräften abgelöscht wurde.

Noch keine Einvernahme

Der Mann befindet sich seither auf einer Intensivstation im AKH. Er konnte noch nicht einvernommen werden. Das Krankenhaus stellte gegenüber der APA am Freitag jedoch klar, dass sich der Mann nicht in Lebensgefahr befinde. (APA, 19.04.2024)

*Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren. Bei Gewalt: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 – Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 – Opfer-Notruf: 0800 112 112 – Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 – Männerberatungsstelle 01/603 28 28

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 13:55 Uhr aktualisiert