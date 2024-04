Vermisster Steirer: Familie bittet um „richtige“ Hinweise

Christian Stadler wird schon seit längeren vermisst. Wir haben berichtet. Nun bittet die Familie öffentlich keine Falschinformationen zu verbreiten. Ebenso sind sie für jeden Hinweis dankbar, der sie näher zu Christian bringen könnte.

Am 7. April begann die Suche

Die Gemeinnützige Organisation Rettungshunde Graz erzählt die Geschichte der Suche nach Christian auf Facebook: Die Alarmglocken läuteten am 7. April 2024. Sofort setzten die Bergrettungen, die Polizei, Feuerwehren und sogar Drohnen und Suchhunde alles daran, Christian zu finden. Doch die Dunkelheit brach ein, und die Suche musste vorerst abgebrochen werden. Die Gemeinnützige Organisation Rettungshunde Graz nahm die Herausforderung an und folgte der Spur, die von Christians Zuhause wegführte. Doch die Nacht brachte ihre eigenen Hindernisse, und die Verfolgung musste unterbrochen werden.

Er konnte nicht gefunden werden

Am Mittwoch, dem 10. April, erreichten zahlreiche Sichtungen die Brüder, die unverzüglich der Polizei gemeldet wurden. Eine besonders wichtige Sichtung in Köflach konnte dank der Mantrailer von Rettungshunde Graz bestätigt werden. „Die Spur konnte aufgenommen werden und wieder bis Einbruch der Dunkelheit verfolgt werden, leider ohne Erfolg. In der Zwischenzeit erfolgte auch ein Anruf, dass Christian ganz in der Nähe von unserem Standort gesehen wurde. Leider konnten seine besorgten Brüder Christian trotzdem nicht finden“, erzählte die Gemeinnützige Organisation Rettungshunde Graz auf Facebook.

Bis jetzt noch kein Erfolg

Am Freitag, dem 12. April, wurde Christian etwa 7 Kilometer von Köflach entfernt gesichtet, auch diese Beobachtung wurde durch die Personensuchhunde von Rettungshunde Graz bestätigt. Doch die Spur endete an einer Bushaltestelle, und Christian blieb weiterhin verschwunden. Die Familie von Christian Stadler bittet inständig darum, keine Falschinformationen zu verbreiten. Jeder Hinweis, jede noch so kleine Information, könnte der Schlüssel sein, um Christian zu finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 15:16 Uhr aktualisiert