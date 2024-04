Projekt für Asylwerber: „Arbeit“ für Integration in Graz

Die Holding Graz startet gemeinsam mit Jugend am Werk und der Stadt Graz ein neues Beschäftigungsprojekt für Asylwerber. Ziel ist es, ihnen durch gemeinnützige Arbeit eine sinnvolle Tagesstruktur zu bieten und ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern.

17 Einsatzmöglichkeiten pro Woche

Asylwerber haben ab sofort die Möglichkeit, sich bei Jugend am Werk in der Kärntnerstraße 25 anzumelden, um bei der Holding Graz gemeinnützige Arbeit zu leisten. Es stehen bis zu 17 Einsatzmöglichkeiten pro Woche zur Verfügung. „Arbeit ermöglicht eine Tagesstruktur, erhöht das Selbstwertgefühl und führt zu einer rascheren Einbindung in unsere Gesellschaft. Mit dem Angebot der Remunerationstätigkeit können Asylwerber aktiv sein und sich etwas dazuverdienen. Ich freue mich, dass es dieses wichtige Angebot in Graz gibt“, so Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Wichtig für die Integration in die Arbeitswelt

Auch Holding Graz Geschäftsführer Wolfgang Malik betont die Bedeutung des Projekts: „Bereits seit 2016 beschäftigt die Holding Graz in Zusammenarbeit mit dem Verein Jugend am Werk Asylwerber:innen in Remunerationsarbeiten für die Stadt Graz. Das Projekt ist ein wichtiger Motor für die Integration in die Arbeitswelt.“ Im vergangenen Jahr waren 120 Asylwerber in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig.