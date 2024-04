Wow! Kärntner zieht brennenden Rasenmäher aus Gebäude

Veröffentlicht am 19. April 2024, 17:53 / ©FF Maria Rojach

Um 15.12 Uhr wurden die Feuerwehren Maria Rojach, St. Andrä im Lavanttal, Gemmersdorf und Jakling zum Einsatz gerufen. Vor Ort stand ein Rasenmäher in Vollbrand, dieser befand sich in einem Wirtschaftsgebäude. „Nicht“ mit ausgerückt ist jener Floriani, der am Ende des Tages Schlimmeres verhinderte. Er war nämlich bereits vor Ort, war es doch sein Rasenmäher, um den es sich handelte.

Besitzer reagiert schnell und richtig

Nach ersten Löschversuchen mit Feuerlöschern hat er das noch brennende Gerät mit Körperkraft aus dem Gebäude gezogen. „Somit konnten wir nach den sofort durchgeführten Nachlöscharbeiten und umfassender Kontrolle der Einsatzstelle nach kurzer Zeit wieder ins Rüsthaus einrücken“, erklären die Florianis aus Maria Rojach auf ihrer Facebook-Seite.