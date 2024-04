„Gegen“ Unterführung gekracht: LKW löste ÖBB-Streckensperre aus

Am Nachmittag

Am Nachmittag ist es zu einer ÖBB-Streckensperre der Südstrecke in Kärnten gekommen. Genauer gesagt musste zwischen Klagenfurt und Maria Saal gesperrt werden, weil ein LKW in Klagenfurt eine Bahnunterführung angefahren habe, wie Medien berichten. Daraufhin habe sogar die Statik überprüft werden müssen.

Zugverkehr wieder aufgenommen

Zwischenzeitlich mussten Fahrgäste bis zu eine Stunde mehr Fahrzeit einplanen, da Züge teils über Feldkirchen umgeleitet, teils durch Busse ersetzt worden sind. Kurz nach 17.30 Uhr dann aber die erleichternde Nachricht: Der Zugverkehr konnte auf der gesamten Südstrecke wieder aufgenommen werden.