Kärntner Schulen im Wettstreit um Erste-Hilfe-Meistertitel

Die Siegerehrung findet um 14.30 Uhr im Festsaal der Schule statt. Insgesamt werden 20 Mannschaften aus 14 Kärntner Schulen am Gelände des Europagymnasiums an den Start gehen. Die 100 Kinder und Jugendlichen werden ihr Bestes geben, um den Landesmeistertitel in Erster Hilfe zu erlangen.

Zwei verschiedene Kategorien

Der Bewerb wird in den zwei Kategorien Gold und Silber durchgeführt. In der Kategorie Gold wird das Erste-Hilfe-Wissen aus einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs abgefragt, für die Kategorie Silber muss man die Inhalte eines 8-stündigen Einführungskurses in Erster Hilfe beherrschen. Die jeweils ersten Plätze in den Kategorien Gold und Silber dürfen Kärnten dann am 28. und 29. Mai beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb der Schulen vertreten, der in Laubegg/Steiermark stattfinden wird.

20 Teams im Bewerb

Die 20 Teams werden von ihren Lehrern, die gleichzeitig auch Lehrbeauftragte des Jugendrotkreuzes sind, an den Schulen für den Bewerb ausgebildet. Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern. Die Teams sind mit ihren Betreuungslehrern vor Ort. Diese dürfen die Teams durch den Parcours begleiten, aber keinen Einfluss nehmen. In Kärnten gibt es insgesamt rund 230 zertifizierte Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte des Jugendrotkreuzes, allesamt Pädagogen, die an Kärntner Schulen unterrichten und laufend Erste-Hilfe-Kurse für die Schüler anbieten.

10 verschiedene Stationen

Der Bewerb selbst besteht aus 10 Stationen, davon sind sechs sogenannte ,,Praxisstationen“, an denen es je drei Verletzte zu versorgen gilt. Schüler des Europagymnasiums werden Statisten sein und haben täuschend echt wirkende, geschminkte Verletzungen. Für das Schminken ist die realistische Unfall- und Notfalldarstellung des Roten Kreuzes Kärnten verantwortlich. An weiteren zwei Theoriestationen wird dann noch das Wissen der Teilnehmer überprüft und bei einer Juxstation und der Fotobox darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Fast 40 Bewerter bei den Stationen halten die Leistungen der Schüler:innen fest.