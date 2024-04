Nun meldet sich der Migrantenbeirat der Stadt Graz zu Wort

Der Migrantenbeirat der Stadt Graz findet es bedauerlich, dass in einer Zeit, in der alle auf eine inklusive Gesellschaft hinarbeiten sollten, in der migrantischen Mitbürger die volle Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ermöglicht wird, dieses wichtige gesetzlich legitimierte Modell der politischen Partizipation für Migranten abgeschafft wird. Eine konstruktivere Lösung wäre es gewesen, das Interesse von Migranten an politischer Teilhabe zu fördern und ihre Kapazität zur effektiven Partizipation zu erhöhen, anstatt die Wahlen zu diesen Beiräten einfach abzuschaffen, heißt es in der Aussendung.

„Wir sind der festen Überzeugung“

„Wir sind der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, Drittstaatsangehörigen, die ein Bestandteil der österreichischen Gesellschaft sind, aber nicht an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen, eine Plattform zu geben, auf der sie ihre politischen Interessen vertreten können.“ Es gibt kein besseres Modell für eine solche Selbstvertretung als einen gewählten Migrantenbeirat, sagt der Beirat. „Daher fordern wir der Steiermärkische Landtag auf, die Wahlordnung für Migrantenbeiräte wieder in Kraft zu setzen und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um die Kapazitäten von Migranten zur effektiven Teilnahme am politischen Leben ihrer Wahlheimat aufzubauen. Der Migrantenbeirat der Stadt Graz ist offen und bereit, sich an konstruktiven Diskussionen mit den politischen Verantwortlichen zur Wiederherstellung der abgeschafften Wahlordnung zu beteiligen“, heißt es abschließend.

Der Migrantenbeirat setzt sich für ein gutes Zusammenleben ein und leistet seit seiner Einrichtung 1995 einen Beitrag zu einer chancengerechten Gesellschaft.