Radlos? Hier kannst du dir heute ein Fahrrad ersteigern

Die Radsaison wird eingeläutet, in Villach und in Klagenfurt. Denn heute könnt ihr euch dort Fundräder ersteigern. Ein buntes Programm erwartet euch in beiden Städten.

Die Radversteigerung in Villach

Es ist eine lieb gewonnene Tradition, dass die Stadt Villach mit einer Veranstaltung offiziell in die neue Radsaison startet – diese findet heuer am Samstag, 20. April, von 10 bis 14 Uhr auf dem Nikolaiplatz statt. Dort können sich alle Interessierten über das attraktive Angebot für Radfans in der Region Villach informieren. Zudem wartet ein buntes Programm: mit Lastenrad-Probefahren, Kinder-Radspielplatz, Livemusik von „De Klamoja“ und einem tollen Gewinnspiel. Als Hauptpreis wartet ein cooles Fahrrad (Wert 800 Euro) vom regionalen Fahrradspezialisten „Rad & Service“ (Verlosung um 13 Uhr). Bei Fragen zum Thema Sicherheit gibt die Villacher Polizei gerne Auskunft. 30 gebrauchte Fahrräder aus dem Fundlager der Stadt Villach werden versteigert. Der Erlös wird an die Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“ gespendet.

©Stadt Villach/Astrid Kompan

So läuft es in Klagenfurt ab

Diesen Samstag wird am Domplatz eine große Fahrradversteigerung veranstaltet. Ab 9 Uhr können nicht abgeholte und zur Versteigerung freigegebene Fahrräder besichtigt werden. Um 10 Uhr startet die Auktion und wird vom Dorotheum Klagenfurt unter der Leitung von Christian Tschuk durchgeführt. Das Ordnungsamt sowie die Polizei stehen für Auskünfte zur Verfügung. Ein Fahrradfachmann wird außerdem Reparaturarbeiten an den Fahrrädern für einen kleinen Preis anbieten. 54 Fahrräder stehen zur Versteigerung bereit, darunter Jugend-, Damen- und Herrenfahrräder. Die Räder wurden in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet Klagenfurt aufgefunden. Nachdem diese länger als ein Jahr nicht vom Besitzer abgeholt wurden, können sie nun weitergegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 06:51 Uhr aktualisiert