Spektakuläre Übung: Brand bei Riegersburg wurde simuliert

Am 13. und 14. April fand in Eisbach Rein die Grundausbildung 1 des Abschnittes 6 des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung statt, an der 33 Teilnehmer der zwölf Feuerwehren mitmachten. Dazu wurden allerdings nur jene zugelassen, welche die theoretische Vorprüfung bestanden haben. Nach einem zackigen Start beim Formalexerzieren am ersten Tag mit Vanessa Zmug unterrichtete Gernot Zierler vom Ausbilderteam über technische Einsätze. Der Abschnittsfeuerwehrkommandant Hannes Koch hielt einen Vortrag über den Einsatz der Löschgruppe ab. Nach der Stärkung beim gemeinsamen Mittagessen ging man zum praktischen Teil über. Der Ausbildungsbeauftragte Mario Brucher kann bei der Grundausbildung auf ein Team von zwanzig HelferInnen zurückgreifen. Dabei erfährt jeder Trupp intensive Unterstützung beim Erlernen der ersten Handgriffe und im Umgang mit den vielfältigen Gerätschaften im Abschnitt. Martin Stampler startete den zweiten Tag mit Informationen rund um die Uniformierung. Dieser Einheit folgten weitere praktische Übungen. Eine schriftliche Erfolgskontrolle und eine praktische Überprüfung konnten alle TeilnehmerInnen erfolgreich absolvieren.

©ÖA-Team BFVGU A6 ©ÖA-Team BFVGU A6

700 Florianis „im Einsatz“ bei der Riegersburg

Ebenfalls am 13. April fand die aktuell größte Feuerwehrübung in der Steiermark statt. Die Annahme: Nach einem Blitzschlag wurde das Dach der Riegersburg in Brand gesetzt. Funkenflug setzte den umliegenden Wald in Flammen. Rund 700 Mitglieder aus der Steiermark und sogar aus Slowenien wurden in Marsch gesetzt. Dabei unterstützten einige Männer der FF Judendorf-Straßengel den Führungsstab und aus St. Oswald bei Plankenwarth – St. Bartholomä kamen Seiltechnikspezialisten zum Einsatz.

©ÖA-Team BFVGU A6 ©ÖA-Team BFVGU A6 ©ÖA-Team BFVGU A6

Übung in Gössendorf

Bei einer Abschnittsübung in der Kläranlage Gössendorf stand eine Staffel der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach mit dem Atemluftkompressor im Übungseinsatz. Dabei wurden die leergeatmeten Atemschutzgeräte für den nächsten Einsatz wieder mit Atemluft befüllt. Bei der FF Steinberg-Rohrbach ist der mobile Atemluftkompressor des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung stationiert.

Unfallübung im Schartnerkogeltunnel auf der A9

Zu guter Letzt nahm die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt als Basis-Feuerwehr an einer Übung im erst kürzlich generalsanierten Schartnerkogeltunnel, im Verlauf der Autobahn A9, teil, um die „Überprüfung der überörtlichen Zusammenarbeit der Feuerwehren“ zu erproben. Abschnittsbrandinspektor Hannes Koch freut sich über die große Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung in seinem Abschnitt und ist stolz, dass seine Mitglieder in jeder Ebene, von der Brandbekämpfung über die technische Hilfeleistung bis zur Führungsunterstützung, einsetzbar sind. Allen dankt er, dass sie trotz des schönen Wochenendes als Lehrende und Lernende einen Teil ihrer Freizeit opferten.