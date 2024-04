NR-Wahl: Veit Dengler als steirischer Spitzenkandidat der NEOS gewählt

Die Mitglieder der NEOS haben sich am Samstag in der Grazer Messehalle eingefunden, um die Kandidatenliste für die Nationalratswahl im Herbst festzulegen. Neben der Kür von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin entscheiden die Mitglieder dabei auch final über die Bundes- und die Landeslisten. Auf Meinl-Reisinger entfielen am Samstag 93,4 Prozent der 542 abgegebenen Stimmen. 506 votierten für die Parteichefin – wir berichteten.

Die steirischen Kandidaten

Für die Steiermark zieht Veit Dengler in die anstehende Nationalratswahl. Dengler führt nach dem dreistufigen Vorwahlprozess und dem finalen Votum durch die NEOS-Mitglieder die steirische Landesliste an und kämpft nun gemeinsam mit Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger um ein starkes NEOS-Ergebnis bei den bundesweiten Wahlen im Herbst. Der erfahrene Unternehmer und Medienmacher hat einen klaren Blick auf die kommenden Monate: „Bei der anstehenden Nationalratswahl steht viel auf dem Spiel. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen setzen, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik fassen und sich aus eigener Kraft etwas aufbauen können. Schluss mit Stillstand, leeren Versprechen und Machtkämpfen! Wir NEOS wollen Österreich voranbringen und haben die nötige Energie, um bei den Reformen zu liefern, die unser Land dringend braucht.” Besonders am Herzen liegt Dengler das Thema Entlastung: „Wir brauchen ernsthafte Politik, die die Menschen und die Betriebe in der Steiermark entlastet. Wir brauchen einen Staat, der nachhaltig haushaltet – und weniger Bürokratie, damit wir alle unser Potenzial entfalten können. Österreich kann mehr.”

Auf den weiteren Listenplätzen der steirischen Landesliste finden sich 2. Fiona Fiedler (Abgeordnete zum Nationalrat) 3. Lukas Hosemann (Mitglied Landesteam Steiermark)

©Valentina Gatterer, NEOS Steiermark (v.l.n.r.): Lukas Hosemann, Fiona Fiedler, Veit Dengler

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 14:06 Uhr aktualisiert