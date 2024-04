„Es ging irgendwie ganz leicht“: Rennfahrer startet gelungen in Saison

Mit seiner über zwei Jahrzehnte währenden Karriere erreichte Werner Jud im vergangenen Jahr den Höhepunkt seines Schaffens: den Cupsieg seiner Klasse beim renommierten Österreichischen Bergrallye Pokal der AMF. Nicht nur der Weststeirer, sondern auch seine Familie, Fans und Rennfahrerkollegen feierten diesen Erfolg. Doch war dies der Beginn einer neuen Ära?

„Souveräner Sieg“

Am 14. April dieses Jahres trat Jud erneut ins Rampenlicht, als er beim Herzog Motorsport Bergrallyecup in Lödersdorf die Konkurrenz souverän hinter sich ließ. Nach einem soliden fünften Platz beim Saisonauftakt in St. Andrä-Höch am Dämmerkogel war es für Jud an der Zeit, seinen Titel zu verteidigen. Bei hochsommerlichen Temperaturen sicherte er sich bereits im ersten Rennlauf den ersten Platz, nur eine tausendstel Sekunde vor dem Zweitplatzierten Matthias Brandl aus Niederösterreich. Diese knappe Führung baute der passionierte VW-Pilot in den folgenden Rennläufen weiter aus und krönte seinen Tag mit einem souveränen Sieg, fast eine halbe Sekunde vor dem Zweitplatzierten. „Ich weiß nicht, es ging irgendwie ganz leicht“, erklärte Jud bescheiden seine großartige Leistung, während seine Familie und die Fans ihn bei der Siegerehrung im Festzelt mit tosendem Applaus feierten.

Keine Verschnaufpause für den Steirer

Doch Ruhepause ist für Werner Jud keine Option. Die Vorbereitungen für das nächste Rennen laufen bereits auf Hochtouren. Vom 26. bis 28. April wird Jud beim prestigeträchtigen Rechbergrennen antreten, gefolgt von einem nationalen Event am 23. Juni in Gasen-Straßegg. Die Fans können es kaum erwarten, ihren Lokalhelden erneut in Aktion zu sehen und ihn auf seinem Weg zu weiteren Erfolgen zu begleiten.