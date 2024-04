Villacher Familie in Sorge: Wo ist Gabi B.?

Veröffentlicht am 20. April 2024, 19:49 / ©KK/ privat

Gabi B. ist seit Freitag, den 19. April, in Villach verschwunden. Zum letzten Mal wurde sie im LKH Villach gesehen, das sie gegen 9 Uhr am Vormittag verlassen haben dürfte. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Familie in Sorge

Familie und Freunde suchen verzweifelt nach der 52-Jährigen und bitten über die Sozialen Medien um Hilfe: „Bitte jeder Anhaltspunkt ist wichtig. Sie hat einen Sohn und ihre Schwester mit Kindern, die auf sie warten und sich große Sorgen machen.“

Hinweise erbeten

Wer also Hinweise haben könnte, wo Gabi ist, soll sich unter einer der Telefonnummern 0660/6404562 (Sohn) oder 0664/2592276 (Schwester) melden. „Auch wer rund um das LKH Gelände wohnt, schaut in Eure Keller und haltet bitte die Augen und Ohren offen“, heißt es. Gabi hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine rote Steppjacke an. Ausweis, Brieftasche oder Handy hatte sie nicht bei sich. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei wurde aufgegeben.