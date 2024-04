Über die Grenzen: Der slowenische Karst zu Gast im Südpark Klagenfurt

Mit diesem ersten großen Event soll die Vielfalt und die kulturelle Verbundenheit im Alpen Adria Raum gestärkt werden.

Es ist an der Zeit, dass wir unsere Grenzen überwinden und enger mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Diese Veranstaltung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Heinz Achatz, Centermanager des Südparks

„Wir freuen uns sehr, den slowenischen Karst im Südpark willkommen zu heißen und mit unseren Besuchern zu teilen“, sagt Christian Zeichen, Koordinator der Veranstaltungen im Südpark. „Wir wollen das Zusammenleben im Alpen Adria Raum stärken und Veranstaltungen mit unseren Nachbarn organisieren. Der Kast aus Slowenien wird unser erster Gast sein“.

Vielfältiges Programm

Das Programm der Veranstaltung umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten für die ganze Familie. Von traditioneller Musik und Tanzvorführungen bis hin zu interaktiven Präsentationen über die Geologie des Karsts gibt es für jeden etwas zu entdecken und zu genießen. „Freitag ist der Tag der Schulen in Kärnten und Slowenien“, verkündet Christian Zeichen „Von 8 bis 12 Uhr präsentieren sie ein vielfältiges Kulturprogramm mit verschiedenen Liedern, Texten und einem gemeinsamen Stück. Und am Abend von 17 bis 19 Uhr streben wir danach, Brücken zu bauen, indem wir Politik und Wirtschaft aus beiden Regionen zusammenbringen“ Am Samstag erwarten die Besucher Verkaufsstände, Musikgruppen und eine Blaskapelle, die den Südpark mit Musik bereichern. „Es wird an beiden Tagen auch eine vielfältige Kulinarik geben“, versichert Zeichen.

©Montage: Südpark Klagenfurt | Christian Zeichen: „Wir wollen Brücken zwischen den Regionen und Kulturen bauen“. ©Südpark Klagenfurt