Frühlingsflair: Privatbrauerei Hirter startet neue Kampagne

In der Frühjahrskampagne entfaltet die familiengeführte Privatbrauerei ein Spektrum an kreativen Sujets. „Unsere Frühjahrskampagne spiegelt den Geist unserer Marke wider, indem sie Kreativität und Diversität in den Vordergrund stellt“, erläutert Marlies Heinricher-Woltran, Marketingleiterin der Privatbrauerei Hirt.

Digital Out-Of-Home

In Kärnten vertraut man auf die Expertise des langjährigen Partners Poster Service GmbH (PSG), um Außenwerbekampagnen mit Präzision und Kreativität umzusetzen. David Edlinger, Geschäftsführer der PSG Poster Service GmbH dazu: „Die Brauerei Hirt schafft es einmal mehr, auf innovative und eindrucksvolle Art und Weise das volle Potenzial von Digital Out-Of-Home zu nutzen – mit standortbezogenen und zeitlich programmatisch ausgespielten Inhalten. Die frischen und farbenfrohen Sujets ziehen so die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit optimal auf die lustigen Sprüche und die Produktvielfalt.“

Sampling Aktionen

Ein Highlight ist die Digital Out of Home-Umsetzung auf ausgewählten Flächen in Wien. Erstmals wird die Kärntner Privatbrauerei dort für drei Wochen mit großer Sichtbarkeit vertreten sein und ihre Marke präsentieren. Doch damit nicht genug: Zwei besondere Sampling-Aktionen in Kärnten und Wien sind ebenso geplant. „Mit unserer markanten Digital-Out-of-Home-Präsenz, ergänzt durch gezieltes Sampling, etwa in Wien auf der Mariahilfer Straße, bieten wir eine wunderbare Gelegenheit, die Qualität und Vielfalt unserer Hirter Biersorten direkt zu den Menschen zu bringen. “, so Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt.