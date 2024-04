Im Westen Schnee und im Osten Sonne: Wetter am Sonntag ist zweigeteilt

„In den westlichen Landesteilen überwiegen die Wolken und es regnet oder schneit immer wieder bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 Meter und 900 Meter Seehöhe. Weiter östlich bleibt es hingegen weitgehend trocken und zeitweise kommt auch die Sonne hervor“, heißt es von der GeoSphere Austria.

Wolkiger Nachmittag im Osten

Am Nachmittag ziehen aber auch im Osten vermehrt Wolken auf. Außerdem weht hier ein mäßiger bis lebhafter Wind. In höheren Lagen fällt dieser auch kräftig aus, sonst bleibt es eher schwach windig. Hatte es in der Früh noch zwischen minus 3 bis plus 4 Grad, so liegen die Höchstwerte tagsüber bei 5 bis 12 Grad.