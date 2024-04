Sonne hält sich am Sonntag in Kärnten meist versteckt

In Unterkärnten gibt es zunächst noch sonnige Auflockerung. Im restlichen Kärntnerland bleibt es aber überwiegend dicht bewölkt. Im Laufe des Tages wird es dann überall trüb und die Sonne zeigt sich kaum noch. In der Folge ist vor allem im Bergland mit einzelnen Schauern zu rechnen. „Der Wind frischt im Tagesverlauf mäßig aus östlichen Richtungen auf. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 7 Grad in Kornat und 13 Grad in Sankt Andrä“, so die GeoSphere Austria in ihrer Prognose.