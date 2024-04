Betrunkener Autofahrer geriet in Gegenverkehr und verursachte Unfall

Im Ortsgebiet von Kartitsch fuhr er auf ein am rechten Fahrbahnbankett geparkten Pkw auf, geriet dadurch ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit lenkte ein 18-jähriger Österreicher sein Auto an derselben Stelle in der Gegenrichtung, Richtung Tassenbach. Mit in dessen Fahrzeug war eine 43-jährige Österreicherin. Das Fahrzeug wurde an der linken Längsseite von dem schleudernden Pkw des 28-Jährigen erfasst und stark beschädigt.

PKW lag am Dach

Das schleudernde Fahrzeug kam schließlich circa 30 Meter vom Unfallort entfernt auf dem Dach liegend auf der Gailtalstraße zum Stillstand. Der Lenker konnte sich aus eigenen Kräften aus dem stark beschädigten, auf dem Dach liegenden Pkw befreien. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen First Responder, mit Verletzungen unbestimmten Grades, von der Rettung in das BKH Lienz gebracht. Die Insassen des touchierten Pkw blieben unverletzt.

Unfalllenker alkoholisiert

Ein mit dem 28-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Gailtalstraße war während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung bis circa 22.10 Uhr erschwert passierbar, beziehungsweise musste für kurze Momente total gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die FFW Kartitsch mit drei Fahrzeugen und 30 Mann. Ein RTW, ein Notarztwagen und ein Abschleppdienst.