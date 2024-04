1.000 Flaschen mit besonderem Etikett: Wein trinken und Gutes tun

Der Gelbe Muskateller Jahrgang 2023 hilft dabei, ein gutes Leben für alle zu realisieren: Denn ein Euro vom Verkaufspreis geht an die Caritas Steiermark. „Dieser edle Tropfen ist ein spezieller Botschafter für die Caritas im 100. Jahr ihres Bestehens“, sagte Vizedirektorin Petra Prattes bei der Präsentation und Verkostung am Freitag auf Schloss Seggau.

„Ein gutes Leben für alle“

Die Caritas habe sich für das besondere Jahr vorgenommen, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Um diese Begegnungen zu erreichen, will die Hilfsorganisation auch ungewöhnliche Wege gehen. In der Genussregion Steiermark liege der Weg über spezielle regionale Produkte nahe: „Wir freuen uns, wenn viele Menschen auf den Geschmack kommen und unser Motto für dieses besondere Jahr, ‚Ein gutes Leben für alle‘, weitertragen.“ Für die Direktorin der bischöflichen Gutsverwaltung, Andrea Kager-Schwar, ist die Kooperation zum Jubiläumswein „ein Beispiel dafür, dass auch das Leichte im Leben hilfreich sein kann“. Es gehe für beide Seiten auch um das richtige Wie: „Unser Wein steht für hohe Qualität und Expertise. Das trifft genauso für die Caritas zu, denn auch in der Hilfe braucht es Wissen und Erfahrung, damit Gutes entsteht. Wir tragen gerne mit unseren Mitteln dazu bei, Menschen in schwierigen Lebenssituationen wieder eine Perspektive zu geben.“

©Gerd Neuhold Andrea Kager-Schwar (Weingut Schloss Seggau), Tom Lohner (Künstler), Julia Zotter (Zotter-Schokoladen)

1.000 Flaschen mit besonderem Etikett

1.000 Flaschen aus dem Kontingent sind zudem mit Etiketten versehen, die der Grazer Künstler Tom Lohner gestaltet hat. Die Darstellung mit dem Titel „In jedem von uns steckt ein Engel“ verbildlicht auf kraftvolle Weise die Überzeugung, dass jeder Mensch zum Guten fähig ist. Der Wein ist ab sofort im Webshop von Schloss Seggau erhältlich und ergänzt die Palette von Jubiläumsprodukten anlässlich 100 Jahre Caritas Steiermark. Eine Sonderedition des steirischen Chocolatiers Josef Zotter ist in allen SPAR-Märkten erhältlich, pro verkaufter Tafel spenden Zotter und die Aktion Steirer helfen Steirern gemeinsam 50 Cent an die Lerncafés. Eine Sonderausgabe des Apfel-Essigs aus der Manufaktur Gölles ist dort ab Hof oder im Webshop erhältlich, pro verkaufter Flasche geht ein Euro an Projekte für Menschen in Not in der Steiermark. Mit Zotter, Gölles und dem Bischöflichen Weingut stellen drei wichtige Produzenten aus der Genussregion Südsteiermark speziell ausgewählte Delikatessen in den Dienst der guten Sache.