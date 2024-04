Seit 70 Jahren hilft er Menschen in Not: der Lions Club Klagenfurt

Veröffentlicht am 21. April 2024, 09:25 / ©StadtKommunikation / Hude

Gemeinsam mit den mittlerweile 26 Lions Clubs Kärntens wurde das Jubiläum gestern, Samstag, im Parkhotel Pörtschach gefeiert. Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte dabei und verlieh das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens. Der Lions Club Klagenfurt hat in den vergangenen 70 Jahren insgesamt über 850.000 Euro an Spenden für bedürftige Menschen in unserem Bundesland gesammelt.

„Das gibt Mut, Kraft und es eint“

Kaiser sagte, dass es ein 70. Geburtstag mit Perspektive nach vorne sei: „Das gibt Mut, Kraft und es eint.“ Der Lions Club Klagenfurt sei in einer Zeit gegründet worden, als Österreich noch von den Alliierten besetzt war und es noch keinen Staatsvertrag gab. „Und eure heutige Jubiläumsfeier wurde mit der Europahymne eröffnet, das ist ein großartiges Zeichen für eure Internationalität und Solidarität“, so der Landeshauptmann. Gerade in der aktuellen Zeit der multiplen Krisen, der Kriege, Teuerungen und Unsicherheiten seien Initiativen wichtig und ermutigend, die sich anderen unterstützend zuwenden, dankte er den Lions.

Drei Hilfsprojekte

Präsident Heimo Kramer sagte, dass der Reinerlös der Jubiläumsfeier für drei Hilfsprojekte verwendet werde. Diese seien ein Trinkbrunnen in Klagenfurt, eine Stammzellendatenbank und die Unterstützung dreier bedürftiger Familien gemeinsam mit der Caritas. Der Bürgermeister von Althofen, Walter Zemrosser, vertrat die Lions Clubs International und konnte in deren Namen eine besondere Ehrenurkunde überreichen. Außerdem hängte er Präsident Kramer eine Kette um, auf der die Namen aller seiner Vorgänger der vergangenen 70 Jahre stehen. Seitens der Landeshauptstadt dankte und gratulierte Bürgermeister Christian Scheider für „70 Jahre Einsatz für Menschen, die Unterstützung brauchen“. Anwesend waren auch Lions aus München und Venedig.