Paukenschlag! Mario Eustacchio kündigt Rückkehr im Gemeinderat an

Der Finanzskandal der FPÖ erschütterte die Grazer Politik nach der letzten Gemeinderatswahl. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, Ex-Vizebürgermeister und Parteichef Mario Eustacchio sowie Klubchef Armin Sippel legten daraufhin ihr politisches Amt nieder. Im Interview mit dem „Grazer“ gab Eustacchio an, er hätte ohnehin in die Privatwirtschaft wechseln wollen und sein Mandat an den Kollegen Sippel übergeben wollen. Nach Bekanntwerden des Skandal wurde auch dieser Plan zunichte. Zurückgetreten sind die FPÖ-Politiker dennoch. Um den Schaden abzuwenden, so lautete die Begründung. Der einstige Klubdirektor Matthias Eder habe die Schuld auf sich genommen und Selbstanzeige erstattet.

Comeback als „Solokämpfer“

Nachdem aber Klubdirektor Roland Lohr zurücktritt, wäre Eustacchio der Nächste in der „Rangordnung“ – und dieses Amt wolle er annehmen, allerdings als „Solokämpfer“. Eine Rückkehr zur FPÖ sei derzeit auszuschließen, betont der Politiker im Interview mit dem „Grazer“, welches am heutigen Sonntag erschien. Er wolle sich gegen die Vorwürfe wehren und sich „sozusagen reinwaschen“, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 11:18 Uhr aktualisiert