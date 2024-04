Vier Kinder und ein Erwachsener nach Brand in Steyr im Spital

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich sämtliche Bewohner bereits vor dem Haus. Einer der Bewohner, ein 35-jähriger Afghane, gab an, dass eine ihm namentlich nicht bekannte Nachbarin zu ihm gekommen sei und ihm mitgeteilt habe, dass ihr Herd in Flammen stehen würde. Der Mann versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Zwischenzeit begaben sich alle Hausbewohner ins Freie und die unbekannte Nachbarin flüchtete.

Fünf Personen im Krankenhaus

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden fünf Personen, darunter vier Kinder (4, 11, 11 und 13 Jahre alt), ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Gegen 18 Uhr meldete die Feuerwehr Brand aus. Bei den weiteren Ermittlungen gelang es den Polizisten, die zunächst unbekannte Nachbarin auszuforschen. Es handelte sich um eine 28-jährige Linzerin, die dort unangemeldet wohnhaft war.