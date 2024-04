1.200 Kilometer: Sternenkindpapa läuft mit Kinderwagen für Betroffene

Auf mehr als 1.200 Kilometer mit gesamt rund 10.000 Höhenmetern bringt den Läufer seine Route in alle Bundesländer und zurück nach Graz. Durchschnittlich 35 Kilometer wird Rainer Juriatti täglich absolvieren. Im Schlepptau führt er einen rund 45 Kilogramm schweren Sportkinderwagen, ausgestattet mit Solarzelle und allem, das während des Ultramarathons benötigt wird.

„Maximale Autonomie sind notwendig“

„Maximale Autonomie sind notwendig“, so der Sternenkindaktivist, „um körperlich spürbar das auszuhalten, was Sternenkindeltern ein Leben lang psychisch aushalten müssen“. Schmerzen und Einsamkeit nämlich, so Juriatti, seien die dominierenden Gefühle von Eltern, die ein Sternenkind zu betrauern haben. Der Kinderwagen, den er hinter sich herzieht, ist ein Symbol für viele Betroffene in Österreich: „Er wird immer leer bleiben“, so Juriatti. Thematische Motivation Mit seiner Aktion möchte Juriatti sprichwörtlich „Schritt für Schritt“, also lokal in jeder Gemeinde, durch die er läuft oder in der er nächtigen wird, dem Tabuthema eine Stimme geben. „In Österreich sterben jährlich rund 10.000 bis 12.000 Sternenkinder zur Welt“, erläutert Juriatti, „für jedes dieser Kinder laufe ich somit rund 100 Meter“. Während seiner Pausen und Nachtstationen werden Flyer verteilt, kleine Sterne verkauft und auf Wunsch Vorträge gehalten.

„Lang ersehntes Projekt“

Sportliche Motivation „Für mich selbst ist es ein lange ersehntes Projekt“, erklärt Juriatti seine persönliche Motivation. „Vor zehn Jahren wurde ich in Graz von einem Auto überfahren. Damals hieß es, es werde schwierig werden, jemals wieder einen Halbmarathon zu laufen. Das hat mich motiviert, niemals aufzugeben. Ob meine Lendenwirbel und das Knie halten, werden wir sehen.“ Als größte Herausforderung betrachtet er das Arlbergmassiv, das er am 11. Tag überquert. Unterstüzer des sportlich und mental herausfordernden Projektes sind Intersport Österreich, repräsentiert durch die Filialen der Firma Tscherne sowie das Grazer Unternehmen Taxi 878. „Darüber hinaus werde ich am Linzathlon teilnehmen“, erläutert Juriatti die Kooperation mit dem Veranstalter „Beat the City“. So ist auch der Zieleinlauf beim inzwischen sehr bekannten und beliebten Grazathlon geplant, der am 8. Juni stattfindet. Vom Verlauf des Projektes wird täglich auf der Blogseite, sowie auf Social Media Plattformen berichtet. (Anbei der Streckenplan.)

Factbox: 1.240 Kilometer Laufstrecke ca. 10.000 Höhenmeter (lt. Komoot) 40 Etappen, 6 Ruhetage Teilnahme LinzAthlon, Abschluss GrazAthlon Start: 26. April 2024, dem Todestag seines Sohnes Pablo, einem seiner fünf Sternenkinder Das Team hinter dem Läufer: Vera Juriatti, Backend-Office, Tourleitung, Social-Media Betreuung Mag. Tonio Juriatti, Trainings-Coach und -partner, Social-Media Betreuung Dr. Kristina Hütter-Klepp, Sport- und Ernährungsmedizin Prim. Doz. Dr. Gerd Ivanic, Orthopäde Christopher Martin, Physiotherapeut Mike Uitz, Filialleiter, Intersport Tscherne Lydia Tibet-Stuhlpfarrer, Vertriebsleiterin, Intersport Tscherne Christoph Weber, Laufschuh-Experte, Intersport Tscherne Marcel Hassler, Sportartikel-Experte, Intersport Tscherne Ewald Michelitsch, Gefährt-Techniker, Intersport Tscherne Mag. Sylvia Loibner, Taxi 878, Mentorin Maximilian Wascher, John Harris Graz Christian Sedlak, Kinderwagenshop Cindy Wien

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 11:32 Uhr aktualisiert