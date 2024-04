Wow: Klagenfurter Kinderläufer räumten beim Vienna City Marathon ab

Talentproben der Sonderklasse gaben die LAC-Klagenfurt-Lauftalente Maya Repitsch und Matteo Cuoni im Rahmen der Kinderläufe des Vienna City Marathons (VCM) ab.

Matteo und Maya glänzten

Maya holte sich den Tagessieg der Klasse WU14 und musste sich dabei gegen mehr als 700 U14-Athletinnen durchsetzen. Insgesamt nahmen über 1100 Läuferinnen an der „The Daily Mile 1600“ (von der Klasse U19 und jünger) teil, auch dabei zeigte sie mit dem starken fünften Gesamtrang groß auf. In der Klasse MU12 glänzte Matteo. Fast 600 Nachwuchsläufer von der Klasse U12 und jünger nahmen an der „The Daily Mile 800“ teil, von ganz oben am Stockerl lächelte aber das LAC-Riesentalent.