Psychiatermangel: „Ich denke, es liegt an der Medizin-Aufnahmeprüfung“

Ärzte für Psychiatrie sind generell eine Mangelware, aber vor allem in Villach fällt dies auf. Denn nur Dr. Ulrike Jenes ist in diesem Fachgebiet in der Draustadt als Kassenärztin tätig. Doch warum ist das so?

Das sagt Ulrike Jenes dazu:

„Dass ein Ärztemangel besteht, ist bekannt, man müsste das Problem an der Wurzel packen“, erklärt Dr. Jenes im Interview mit 5 Minuten. „Als ich 1988 meine Prüfung ablegte, wurden wir alle als Medizinerschwämme bezeichnet und uns wurde damals gesagt, dass wir keinen Job finden würden“, sagt sie. Die Realität heutzutage sieht aber anders aus. „Es gibt einen Ärztenotstand.“ Jenes sieht das Problem des Mangels vor allem bei der Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium.

„Ohne Aufnahmeprüfung würden viel mehr Menschen Medizin studieren“

Die Fachärztin sagt, dass ihrer Meinung nach viel mehr Medizin studieren würden, wenn es die Aufnahmeprüfung nicht geben würde. „Ich kenne viele begabte, schlaue Menschen, die gerne Medizin studieren würden. Sie schaffen entweder die Prüfung nicht, oder trauen sich gar nicht erst anzutreten.“ Auch Jenes persönlich wäre wohl eher nicht zu dem Test angetreten. „Wenn es diesen schon früher gegeben hätte, wäre ich wohl eher Lehrerin geworden“, lacht sie. Selbst wenn es eine weitere Kassen-Planstelle für einen Psychiater in Villach geben würde, würde sich das Problem laut ihr nur verschieben. Denn ein Facharzt aus dem LKH würde sich wohl für die Stelle bewerben, dadurch würde es wieder zu einem Mangel an Ärzten im Krankenhaus kommen. Und sie betont abschließend: „Unsere jetzigen Ärzte haben alle ohne Prüfung zu arbeiten begonnen und sind ja dennoch fähige Ärzte!“

©KK Frau Dr. Ulrike Jenes glaubt, dass der Ärztemangel vor allem an der Medizinprüfung liegt

Das meint die KABEG zum Ärztemangel

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Nathalie Trost, Pressesprecherin der KABEG folgendes: „Das Fach der Psychiatrie zählt österreichweit zu den sogenannten Mangelfächern. Wir setzen auf attraktive Arbeitszeitmodelle und umfangreiche Recruitingmaßnahmen und konnten dadurch einige Assistenzärzte im Sonderfach Psychiatrie gewinnen. Wie in allen Häusern Österreichs gibt es einen Bedarf an Fachärzten für Psychiatrie. Im LKH Villach können wir unserer Versorgungsfunktion nachkommen.“ Sie führt weiters aus, dass es in erster Linie nicht darum geht, dass sich der niedergelassene und stationäre Bereich konkurrenzieren, sondern, dass es für alle Patienten in beiden Bereichen eine bedarfsgerechte und gute Versorgung gibt. Abschließend sagt Trost: „Zusätzlich bieten wir mit dem psychosozialen Therapiezentrum Kärnten an zwei Standorten (Villach und Klagenfurt) sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Bereich Kinder und Jugendliche ein ergänzendes Betreuungsangebot bei psychosozialen Fragestellungen oder sozialpsychiatrischen Problemen.“

ÖGK: „Um Ziel zu erreichen, gehen wir neue Wege“

Patricia Gassner von der Österreichischen Gebietskrankenkasse sagt zu Planstellen und Ärztemangel folgendes: „Ein zentrales Ziel der ÖGK ist, die verlässliche, professionelle medizinische Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Möglichst wohnortnahe soll jeder und jede die Behandlung erhalten, die benötigt wird – unabhängig von Alter, Wohnort, Herkunft oder sozialem Status. Die genannte Planstelle von Dr. Jenes in Villach wird derzeit als Teilgruppenpraxis ausgeschrieben. Der Bedarf an weiteren Psychiatriestellen in Villach wird derzeit im Zuge der Erstellung des neuen regionalen Strukturplans Kärnten evaluiert. Sollte hier ein Bedarf an einer weiteren Psychiatriestelle festgestellt werden, können auch neue Planstellen geschaffen werden“. Des Weiteren zeigt sie einen Punkteplan auf.

Der Plan der ÖGK Die Initiative +100 garantiert zusätzliche Kassenarztstellen – sechs davon sind in Kärnten eingeplant, wovon vier neue Facharztstellen vorgesehen sind. Zwei der sechs Kassenstellen sind für Primärversorgungseinheiten geplant. I n Klagenfurt soll eine neue Facharztstelle für Dermatologie und eine weitere neue Stelle für Kinder- und Jugendheilkunde geschaffen werden. Die beiden weiteren Facharztstellen sind für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Bezirken Spittal und Wolfsberg vorgesehen.

Um den niedergelassenen Bereich zu stärken und die wohnortnahe Versorgung weiter auszubauen, werden Primärversorgungseinheiten (PVE) in ganz Österreich etabliert. Dieses erfolgreiche Versorgungsmodell bietet den Ärztinnen und Ärzten und dem Gesundheitspersonal vor Ort ein attraktives Arbeitsmodell und den Patientinnen und Patienten attraktive Öffnungszeiten und ein breites Versorgungsangebot. Bereits 60 PVE sind in Österreich etabliert – davon drei Kinder-PVE. Ab April gibt es PVE in allen Bundesländern in Österreich.

In Kärnten sind derzeit fünf Primärversorgungseinheiten geplant, wobei in der Region Kärnten-West zwei und in der Region Kärnten-Ost drei Primärversorgungseinheiten vorgesehen sind. In Klagenfurt ist davon bereits eine Primärversorgungseinheit in Betrieb. Für eine Primärversorgungseinheit in Villach erfolgt derzeit eine Interessentenabfrage.

Medizinstudierende, die nach dem Studium eine Kassenstelle in einem Mangelfach besetzen können, ein Stipendium der ÖGK erhalten. Die Initiative wird sehr gut angenommen. Heuer wurden 50 Stipendien vergeben. Zusätzlich gibt es ab dem nächsten Wintersemester reservierte Studienplätze für Studierende, die nach Abschluss des Studiums eine Kassenstelle oder eine Tätigkeit in einer anderen ÖGK Einrichtung anstreben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 11:46 Uhr aktualisiert