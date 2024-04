Bundesliga: TSV Hartberg macht sich für Auswärtsspiel gegen LASK bereit

Die Partie ist der Abschluss der Hinrunde der Meistergruppe. Drei Tage später wartet das Retourspiel in Hartberg. Die Schopp-Truppe, bei der kein Spieler gesperrt ist, möchte den ersten Sieg im oberen Play-off einfahren. Die stolze Serie gegen den LASK von zehn Spielen am Stück ohne Niederlage soll jedenfalls fortgesetzt werden. Die beiden Duelle im Grunddurchgang dieser Saison endeten torlos 0:0.

Stimmen aus der Kabine

Cheftrainer Markus Schopp: „Der LASK ist eine absolute Top-Mannschaft, die bekanntlich einen Trainerwechsel vollzogen hat. Diese Mannschaft geht aufgrund des Resultats der Vorwoche und aufgrund unserer Resultate als klarer Favorit in das Spiel. Der LASK kann eine fantastische Intensität gehen, hat im Ballbesitz gute Anlagen und Ideen. Wir haben sie in den bisherigen zwei Begegnungen trotzdem sehr gefordert und zweimal Unentschieden gespielt. Für uns wird es wichtig sein, dass wir aus den letzten Spielen die richtigen Lehren ziehen und es schaffen müssen, aus den Chancen die wir uns erarbeiten, mehr Zählbares mitzunehmen. Die Druckphasen des Gegners müssen wir besser, wenn möglich ohne Gegentor, überstehen. Wenn uns das gelingt, dann ist auch der LASK eine Mannschaft, die wir mehr als nur ärgern und auch besiegen können.“

Motivation ist hoch

„Wir haben diese Woche sehr hart gearbeitet und sind alle heiß auf das Spiel. Wir sind top eingestellt und fahren auf alle Fälle nach Linz, um dort drei Punkte mitzunehmen, die ersten vollen drei Zähler in der Meistergruppe. Jeder Einzelne muss bis zur letzten Minute alles geben, damit wir an das Leistungslimit kommen. Wenn wir unsere Tugenden Leidenschaft, Emotionen und 100 Prozent Einsatz auf den Platz bringen, dann ist das einzige Ziel was wir am Wochenende haben, ein gutes Spiel abzuliefern, zu gewinnen und die drei Punkte mitzunehmen“, so Offensivspieler Donis Avdijaj: