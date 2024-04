Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Patricia Gassner einen neuen Weg, den die Österreichische Gesundheitskasse in Kärnten einschlagen wird. Sechs zusätzliche Kassenarztstellen sollen in Kärnten entstehen.

Facharztstellen für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Zwei der sechs Kassenstellen sind für Primärversorgungseinheiten geplant. In Klagenfurt soll eine neue Facharztstelle für Dermatologie und eine weitere neue Stelle für Kinder- und Jugendheilkunde geschaffen werden. Die beiden weiteren Facharztstellen sind für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Bezirken Spittal und Wolfsberg vorgesehen. Um den niedergelassenen Bereich zu stärken und die wohnortnahe Versorgung weiter auszubauen, werden Primärversorgungseinheiten (PVE) in ganz Österreich etabliert. Dieses erfolgreiche Versorgungsmodell bietet den Ärztinnen und Ärzten und dem Gesundheitspersonal vor Ort ein attraktives Arbeitsmodell und den Patientinnen und Patienten attraktive Öffnungszeiten und ein breites Versorgungsangebot. Bereits 60 PVE sind in Österreich etabliert – davon drei Kinder-PVE. Ab April gibt es PVE in allen Bundesländern in Österreich.

Fünf Primärversorgungseinheiten geplant

In Kärnten sind derzeit fünf Primärversorgungseinheiten geplant, wobei in der Region Kärnten-West zwei und in der Region Kärnten-Ost drei Primärversorgungseinheiten vorgesehen sind. In Klagenfurt ist davon bereits eine Primärversorgungseinheit in Betrieb. Für eine Primärversorgungseinheit in Villach erfolgt derzeit eine Interessentenabfrage. Medizinstudierende, die nach dem Studium eine Kassenstelle in einem Mangelfach besetzen können, ein Stipendium der ÖGK erhalten. Die Initiative wird sehr gut angenommen. Heuer wurden 50 Stipendien vergeben. Zusätzlich gibt es ab dem nächsten Wintersemester reservierte Studienplätze für Studierende, die nach Abschluss des Studiums eine Kassenstelle oder eine Tätigkeit in einer anderen ÖGK Einrichtung anstreben.