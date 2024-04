Kaiser schwenkte die Startflagge zu „autofrei“

Beim Start in Annenheim waren auch Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser sowie Tourismus- und Mobilitätsreferent Landesrat Sebastian Schuschnig dabei. Geboten werden viele verschiedene Aktivitäten, es gibt Musik und Kulinarik und vor allem natürlich viel Bewegung und Spaß. Eine Streckenvariante führt auch von Feldkirchen aus.

Kaiser schwenkte die Startflagge

Kaiser hob die Schönheit Kärntens hervor und freute sich, dass der Erlebnistag bei Sonne und klarem Wetter stattfinden kann. „Kärnten hat wunderschöne Radwege, Straßen und Wege um seine Seen, die internationales Markenzeichen des Landes sind. Diese pedalierend und mit eigener Körperkraft zu erleben, ist etwas ganz Besonderes“, sagte er. So habe er es sich nicht nehmen lassen, hier bei Ossiacher See autofrei die Startflagge zu schwenken.

„Fixpunkt im Kalender“

Schuschnig, der selbst vom Ossiacher See stammt, betonte: „Als Bodensdorfer ist für mich der autofreie Tag rund um den Ossiacher See ein alljährlicher Fixpunkt im Terminkalender. Ganz ohne Autos, LKWs und Motorräder ist die See-Runde eine ganz eigene Erfahrung und bietet den zahlreichen Spaziergängern, Läufern und Radlern eine einzigartige Möglichkeit, den See zu genießen. Das ist auch für die zahlreichen Gastronomen rund um den See jedes Jahr wieder ein wichtiger Tag.“