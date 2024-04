Was das Wetter nächste Woche an „Überraschungen“ in der Steiermark bringt

Zuerst 30 Grad, dann stürzten die Temperaturen rasant hinunter. Ganz so wechselhaft wird das Wetter kommende Woche nicht, aber es bringt dennoch einiges mit sich.

Der Montag

In der Nacht auf Montag wird es kühl und vor allem in der Steiermark könnte es zu Morgenfrost kommen. Meist sind die Frühtemperaturen aber knapp über null Grad Celsius. Der Montag ist fast den ganzen Tag recht bedeckt, die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Untertags steigen die Temperaturen dann auf zehn Grad.

Dienstag kommt nochmal Schnee

In der Nacht auf Dienstag setzt Regen ein, der sich recht ergiebig zeigt. „Dienstagfrüh kann es bis auf 600 Meter runterschneien, allerdings steigt die Schneefallgrenze relativ schnell auf 1000 Meter“, erklärt Martin Kulmer, Meteorologe von GeoSphere Austria im Interview mit 5 Minuten. „Auf der Koralm und der Pack wird es aber dann einige Zentimeter an Neuschnee geben“, führt Kulmer weiter aus. Tagsüber wird es regnen. Auch in Graz ist Schnee nicht gänzlich auszuschließen. Zumindest Schneeregen halten die Wetterexperten am Dienstagmorgen für nicht unwahrscheinlich.

Mittwoch weiterhin Regen

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich wie der Dienstag, er wird eher verregnet sein, Regenschirm nicht zu Hause vergessen! Ab Donnerstag gibt es dann eine Besserung in Sicht, von Südwesten ausgehend kommt ein milderes Wetter auf uns zu und es wird auch wieder wärmer.