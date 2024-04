„Einsatz für vier Pfoten“: Grazer Florianis retten Kätzchen

Kätzchen in Not, hieß es am vergangenen Freitag für die Grazer Florianis, die daraufhin zum Einsatzort eilten. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seiersberg konnten die Katze aus ihrer misslichen Lage befreien und diese anschließend „ein wenig durchnässt, aber froh schnurrend“ wieder an die Besitzer übergeben.