Holding-„Hansi“ durch Graz unterwegs: Hast du ihn auch gesehen?

An diesem Wochenende standen gleich zwei Veranstaltungen für Familien auf dem Programm: Am 20. April fand das Kinderfestival.at in der Seifenfabrik statt, gefolgt vom einem Familienfest am heutigen Sonntag, den 21. April im Stadtpark Graz. „Auch unser Maskottchen Hansi wird natürlich bei beiden Veranstaltungen dabei sein und an alle Kinder Goodies verteilen“, hieß es von der Holding Graz im Vorfeld. Na, hast du den grünen Hasen auch erspähen können?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 16:07 Uhr aktualisiert