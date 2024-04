Waldbrände und Co.: Immer mehr Einsätze für steirische Feuerwehren

Am 19. April 2024 fanden sich alle 95 Feuerwehrkommanden beim diesjährigen Bereichsfeuerwehrtag im Kulturhaus Liezen ein. In seiner Begrüßung konnte Brandrat Benjamin Schachner eine stattliche Anzahl hochrangiger Persönlichkeiten mit einem steirischen Gut-Heil willkommen heißen. Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder bedankte sich eingangs bei seinen Kameraden für die vielen abgearbeiteten Einsätze, vor allem die fordernden Waldbrände und Unwetterszenarien, welche dank guter Ausbildung nahezu verletzungsfrei abgearbeitet werden konnten. Nach Verlesung des Protokolls durch Robert Missethon präsentierte Stefan Schröck in Vertretung von Michaela Mayer den Rechnungsabschluss 2023. Die Abschnittskommandanten stellten ihre neuen Kommandanten vor, danach wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht.

Enormer Anstieg der Einsätze!

Im Bericht des Bereichsfeuerwehrkommandanten hob Binder vor allem die sehr erfreuliche Mitgliederstatistik hervor: Die 95 Wehren des Bezirkes haben exakt 6.000 Mitglieder (+130), davon 648 Jugendliche (+59), kürzlich erst nahmen 542 TeilnehmerInnen beim Wissenstest teil, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutet. 843 Brandeinsätze galt es im Vorjahr zu bewältigen, die hierfür geleisteten 8.794 Einsatzstunden bedeuten eine Steigerung um 100 Prozent. 2.522 Technische Einsätze (+ 33 Prozent) erforderten 39.452 Mannstunden (+16.722). In Summe also 3.365 Einsätze mit 57.049 geleisteten Mannstunden (+26.869). Die Gesamtstatistik des Bezirkes weist für 2023 erbrachte 584.564 Stunden im Dienste der Öffentlichkeit aus.

Großer Dank an alle Einsatzkräften

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried wies auf die Herausforderungen durch den Klimawandel hin: Hatte man früher alle 3-4 Jahre ein Großschadensereignis, ereilten nun drei bis vier solcher die Steiermark jährlich. Alleine beim Unwettereinsatz in Bad Radkersburg, wo auch Liezener Einheiten einen KHD-Zug und Mitglieder des Bereichs-Führungsstabes entsandte, standen 16 Züge aus der gesamten Steiermark wochenlang im Einsatz. Er bedankte sich für vielen Einsätze seit Ostermontag, welche unter anderem sieben Waldbrände in der Steiermark zur Folge hatten, darunter in Großreifling sowie dem größten Waldbrand der Stmk bisher in Wildalpen. Einen persönlichen Dank entrichtete er Hubert Failmayer und Christian Danner für die tägliche Koordination der Feuerwehren aus der ganzen Steiermark, Hubschrauber, Rotes Kreuz und Bergrettung, über Wochen. Auch die B320 – fast jeden Tag in den Medien – stelle eine psychische Belastung für die Einsatzkräfte dar, mit immer tragischeren Ausgängen.