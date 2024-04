Sensationell: Hartberg triumphiert mit 3:1 über LASK

Was für eine Leistung für die Steirer! Um 14.30 Uhr erfolgte der Startschuss in Oberösterreich. Hartberg konnte sich mit drei Treffern einen grandiosen Sieg sichern. Die Linzer schossen ein Tor, aufholen konnten sie jedoch nicht mehr und kassierten damit eine Heimniederlage. Ein herber Rückschlag für die Linzer, die sich damit nicht von Rapid im „Gefecht“ um den dritten Rang in der Bundesliga-Spitze abheben konnten. Bereits am kommenden Mittwoch, den 24. April spielen die Linzer erneut gegen Hartberg – diesmal allerdings in der Steiermark. Der Startschuss erfolgt um 18.30 Uhr.