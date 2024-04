Nach zwei Jahren: Auen bekommt wieder eine Post-Partner-Filiale

Veröffentlicht am 21. April 2024, 17:09 / ©Österreichische Post AG/ Stemper & Google Streetview

Für fast zwei Jahre stand Auen ohne Post-Partner da. Im Sommer 2022 hatte die Trafik im Lehmgrubenweg 21 geschlossen. Dahin war damit auch der hiesige Post-Partner, was ordentlich für Wirbel sorgte. Seit 1. Feber hat das Tabakgeschäft nun wieder geöffnet. Der Betreiber Mario Sorger entschied sich allerdings dazu, nicht Post-Partner zu werden – 5 Minuten berichtete.

Mehr Post-Stationen für Villach

Für Licht am Ende des Tunnels sorgte die Ankündigung der Post. Mit den Worten – „wir wollen aber auf jeden Fall wieder einen Post-Partner in Villach-Auen installieren und loten hier gerade verschiedene Alternativen aus“ – ließ der Pressesprecher Markus Leitgeb im Feber 2024 jedenfalls aufhorchen. Zusätzlich plant die Österreichische Post AG in Villach neue Post-Stationen zu errichten – mehr dazu hier.

Tierfreund Villach wird zum neuen Post-Partner

Nun ist es so weit: Direkt im GAV-Center wird ein neuer Post-Partner eröffnen. Diese erfreuliche Nachricht verkündete das Fachgeschäft Tierfreund Villach: „Ab 14. Mai sind wir auch Post-Partner und Bank 99. Wir freuen uns schon riesig auf die neue Aufgabe und euren Besuch.“