Nach 21 Tagen: Jetzt gibt es „Brand Aus“ auf den Wildalpen

/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 21. April 2024, 20:25 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Es war ein äußerst fordernder Einsatz, der drei Wochen andauerte. 120 Hektar Wald brannten seit Ostermontag. Gegen 18 Uhr, am heutigen Sonntag, 21. April, vermeldete die Einsatzleitung Wildalpen nach Kontrollflügen mit der Drohne „Brand Aus“. „Der mit 120 ha Ausmaß größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark ist somit drei Wochen nach Ausbruch am Ostermontag gelöscht“, heißt es vom Bereichsfeuerwehrkommando Liezen.