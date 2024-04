Immer wieder Austria: Nach 201 Spielen wird „Jari“ verlängert

Der gebürtige Klagenfurter Florian Jaritz wechselte schon im Alter von sieben Jahren vom SV Moosburg nach Waidmannsdorf, durchlief alle Akademie-Teams und die Amateure, ehe er 2016 in das Aufgebot der Kampfmannschaft hochgezogen wurde. Seither ist Jaritz ein fester Bestandteil, stieg mit der Austria erst aus der Regionalliga in die 2. Liga und schließlich ins Oberhaus auf. Im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen, nun hat er eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

Geschäftsführer Gorenzel ist begeistert

„Florian Jaritz genießt hohes Ansehen im ganzen Verein und wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich nun entschieden hat, den Weg mit der Austria weiterzugehen. Wir schätzen seine sportlichen Qualitäten, insbesondere seine Flexibilität zeichnet ihn aus. Darüber hinaus ist ‚Jari‘ ein toller Typ, der sich zu 100 Prozent mit der Austria identifiziert und immer voll reinhängt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

©Austria Klagenfurt Florian Jaritz und Günther Gorenzel freuen sich beide über die Verlängerung.

Vielseitig einsetzbarer Kicker

Für den 1,80 Meter-Mann, der auf der linken Außenbahn in der Abwehr, im Mittelfeld und im Angriff sowie auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, stehen bereits 201 Pflichtspiele für die Austria Klagenfurt zu Buche, in denen ihm 30 Tore und 37 Assists gelangen. „Ich bin total happy, dass der neue Vertrag unterschrieben und meine sportliche Zukunft für die nächsten beiden Jahre geklärt ist. Jeder weiß, dass die Austria der Verein meines Herzens ist und ich bin stolz darauf, weiter für diesen Klub auflaufen zu dürfen. In der Mannschaft fühle ich mich extrem wohl und ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft eine gute Rolle spielen werden“, sagt Jaritz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 21:58 Uhr aktualisiert